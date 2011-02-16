Иудаизм для начинающих

рекомендации по выбору литературы



У каждого поколения – свой путь в иудаизм. В поколении 70-х – 80-х, за железным занавесом эпохи позднего Ильича, в моде были интеллигенты, увлеченные отказом, ивритом – и иудаизмом. Многие из них стали преподавателями, писателями, политическими деятелями, многие уехали из России, некоторые остались. Следующее за ним перестроечное поколение увлеклось иудаизмом всерьез. Впервые в России после революции стали открываться ешивы, учебные центры для русских евреев, в Москве открылось израильское посольство, открыл свое представительство Сохнут. Тогда-то стала

создаваться массовая литература по иудаизму на русском языке. Массовой она была не только из-за тиражей – Сохнут отпечатал множество тонких книжечек по самым разным еврейским вопросам, от тонкостей абсорбции учителей и инженеров до пользы обрезания, от бар-мицвы и до географического справочника, который зубоскалы тут же прозвали глобусом Израиля. По иудаизму появились книги и брошюры, занимающиеся, в основном, ликбезом и надолго заполнили тот вакуум практической информации, который сохранялся всю советскую эпоху. Тогда появились ешивы в Москве, Петербурге, Киеве, Минске, заработали синагоги, тшува и иудаизм спустились с академических высот и стали массовым достоянием. Потом началась волна увлечения кабалой, компьютерная эра, появились "еврейские полки" в огромных сетевых книжных магазинах, где, кроме традиционных "протоколов сионских мудрецов" и пасквилей на тему, как и за сколько "евреи продали Россию", начали появляться и первые книги по иудаизму "для внешнего употребления", то есть для широкого читателя – справочники, переводы Торы. Стали появляться и оригинальные книги, не переводы, написанные и изданные массовыми тиражами по-русски, именно для нашего, русскоговорящего читателя. К началу 2000-х годов рынок еврейских книг занял свое прочное место в большом книжном мире, точнее, сразу в двух: в мире еврейских книг на разных языках, и в мире русской книги. Тем не менее, читательский интерес, неизменно высокий, по-прежнему не уходит от еврейских книг. Однако подход у разных читателей к книгам – неодинаковый. Каждый ищет в иудаизме свое.

Читателю, только-только начинающему нащупывать свой путь, я посоветовал бы начать со знакомства. Книга популярного лектора, писателя Михаэля Гитика так и называется - "Знакомьтесь - Еврейство". Написана она легко, адресована самому широкому кругу читателей, тем, кто интересуется иудаизмом, и тем, кто не очень. Книга построена в форме разговора на темы, близкие большинству. Тем, интерес к иудаизму которых скорее практический, кто хотел бы узнать о еврейских праздниках, молитве, кашруте, что называется, "из первых рук", подойдет ставшая классической книга американского раввина Хаима Донина "Быть евреем". Для многих, многих читателей эта книга была настоящим путеводителем в еврейском мире. Другая книга того же жанра, тоже адресованная широкому кругу читателей, написана Главным раввином Израиля равом Исраэлем Меиром Лау. Она называется "Практика иудаизма". Книга рава Лау написана в форме рассказа, в каждом слове чувствуется задушевная манера авторского рассказа. Рав Лау, прославленный рассказчик и известный общественный деятель, прошел удивительный жизненный путь от мальчика, спасшегося из ада концлагерей, до главного раввина Тель-Авива – Яффо, а впоследствии Главного раввина Израиля. Тем, кто хотел бы познакомиться с еврейским миром через призму истории еврейского народа, рассказов о великих людях и мудрецах прошлого, наверняка было бы интересно прочесть книги раввина Йосефа Телушкина "Еврейская мудрость""Еврейский мир" В них биографии и цитаты из трудов известных мудрецов прошлого чередуются с актуальной информацией и авторскими объяснениями. Эти книги – своеобразные энциклопедические словари по разным отраслям еврейских знаний. Интересующимся еврейской философией я порекомендовал бы начать знакомство с иудаизмом с другой книги рава Телушкина, написанной в соавторстве с популярным американским писателем Д. Прейгером, "8 вопросов о иудаизме". В предисловии к этой книге Г. Вук замечает: "Ваша книга, пожалуй, более соответствует подзаголовку "Руководство для интеллигентных скептиков"… стремление сделать иудаизм понятным привело к удивительной квинтэссенции "восьми вопросов"— вопросов древних, как мир, но звучащих очень актуально именно сегодня". Остается добавить, что на книге "8 вопросов о иудаизме" выросло не одно поколение баалей тшува – людей, вернувшихся к еврейскому образу жизни. Тем, кто всерьез изучает еврейскую философию, я посоветовал бы, во-первых, познакомиться с книгой французского философа Андре Неера "Ключи к иудаизму". В ней Андре Неер, по словам аннотации, "дает глубокий анализ иудаизма в сопоставлении с основными философскими учениями от Платона до экзистенциализма". Однако на меня в свое время очень сильное впечатление произвела посвященная философии небольшая книга рава Арье Каплана "Мир создан для меня". Книга, написанная с большой силой, очень простым, доступным языком, говорит практически о всех основных философских вопросах иудаизма. Желающим познакомиться с мировоззрением иудаизма, научиться понимать еврейский мир "изнутри" подойдет книга одного из первых преподавателей иудаизма в России рава Цви Вассермана "Лекции по иудаизму для начинающих". Книга, написанная в непринужденной манере разговора на актуальные темы, является конспектом лекций, прочитанных в начале 80-х годов на ленинградском семинаре по иудаизму. Она не потеряла актуальности до сих пор. Есть и учебники. Составленный Зеевом Гейзелем учебник для средних школ "Еврейская традиция" будет полезен и преподавателям, и ученикам. Пригодится он и студентам еврейских ВУЗов (да, да, не удивляйтесь, есть и такие), а также всем, кто хочет ознакомиться с хорошим академическим курсом по иудаизму для начинающих. Книга рава Зеева Гринвальда "Суббота, праздники, будни" вполне подходит в качестве ѓалахического справочника для начинающих, а книга рава Моше Пантелята "От Синая до наших дней" – отличное введение в Устную Тору.

Тем, кто хотел бы ознакомиться со структурой ТаНаХа, с хронологией событий, описанных в ТаНаХе, его авторами, изданиями, получить в доступной форме информацию о структуре еврейской классической литературы по иудаизму, поможет книга рава Йеѓуды ѓаЛеви Айзенберга "Что такое Тора?", переведенная Пинхасом Гилем и изданная в 1989 г. В издательстве Шамир. А знакомству с миром Талмуда посвящена книга рава Адина Штейнзальца "Введение в Талмуд". Кроме важной для каждого интересующегося Талмудом информации о его истории и структуре, описания уникального "сквозного" устройства листа Талмуда, в книгу входит чрезвычайно важный и редкий очерк рава Арье Кармеля "Пособие для изучения Талмуда". Это издание особенно пригодится начинающим изучение Талмуда студентам ешив и еврейских университетов, но оно также подойдет и широкому кругу читателей, интересующихся иудаизмом. Для читателей, чьи интересы лежат в области духовного устройства мироздания, кабалы и хасидизма, я порекомендовал бы другую книгу рава Штейнзальца "Роза о тринадцати лепестках". Как говорит аннотация, эта книга рассказывает о мировоззрении, основанном на Торе, о фундаментальных концепциях иудаизма и о правилах еврейского образа жизни с позиций кабалы и хасидизма. А всем, кому интересно узнать о тайнах еврейской семьи, еврейской кухне, и главное, об удивительной атмосфере тепла и любви друг к другу всех обитателей традиционного еврейского дома, я хочу порекомендовать замечательную книгу рабанит Блу Гринберг "Традиционный еврейский дом". Конечно же, в первую очередь эта книга адресована женщинам – хозяйкам и настоящей душе любого еврейского дома.

В заключение, мне хочется пожелать всем читателям, впервые входящих в мир иудаизма – Шалом Алейхем и Брухим ѓаБаим!





р. Моше Эстрин

08.02.2011